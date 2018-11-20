"Ждал бы и сутки": таксист-кыргызстанец смущен неожиданной славой в Сети

Молодой мужчина рассказал, как оказался в Москве, почему решил лично возвратить пассажирке оставленные ею вещи и почему не считает свой поступок особенным.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Слава о честном водителе такси из Кыргызстана, который трудится в Москве, быстро облетела интернет и стала достоянием общественности. Этим порядочным человеком оказался 30-летний уроженец села Асылбаш Сокулукского района Чуйской области Кыргызстана Кайрат Тентимишев.

В интервью Sputnik Кыргызстан водитель рассказал, что не считает свой поступок геройским и уверен, что на его месте так поступил бы каждый.

"Я бы, если надо, ждал хозяйку сумки не 8 часов, а целые сутки… Если бы не вернул потерю, тень упала бы на весь Кыргызстан", - заявил он.

Мужчина пояснил, что даже не пытался заглянуть в сумку, чтобы выяснить координаты своей забывчивой пассажирки.

"Вы знаете Москву, там может всякое случиться. Сначала хотел открыть, думал, может, найдется ее визитка. Но потом подумал, что, если она начнет обвинять, а на сумке мои отпечатки… Решил не трогать. Стоял возле машины, грелся в ней, наблюдал за двором", - вспоминает он.

Фото / Предоставлено Кайратом Тентимишевым Таксист-кыргызстанец караулил москвичку у дома 8 часов и растрогал до слез

Эту историю описала в своем Facebook сама пассажирка - Варя Борцова, отметив, что она вернула ей веру в человечество. По ее словам, в Москву она прилетела ранним утром, на такси добралась домой и легла спать. Проснувшись в час дня, обнаружила, что оставила в машине кошелек с деньгами, документами и банковскими картами. Найти водителя через службу поддержки девушке не удалось, и она уже хотела заблокировать карты, но отец выглянул в окно и увидел припаркованное у подъезда такси.

Выяснилось, что этот тот самый автомобиль, который подвозил ее утром. И водитель, который также не смог связаться со своей пассажиркой по телефону, решил подождать ее у подъезда. Он стоял в ожидании восемь часов!

Девушка рассказывает, что выбежала к нему во двор и от радости заплакала. Таксист тоже прослезился, и они обнялись. В итоге она заплатила честному парню сумму, равную пяти поездкам из аэропорта.

Варя в своем посте указала, что благодарна родителям молодого человека, воспитавших такого честного и порядочного сына.

Кайрат рассказал, что его отцу 57 лет, матери — 50. Отец раньше работал проводником поезда.

Фото / Предоставлено Кайратом Тентимишевым Дети таксиста Кайрата Тентимишева

Сейчас родители воспитывают внучек (его старшей дочери 8 лет, младшей - 4 года), ухаживают за скотом. Еще у него есть бабушка, которой 80 лет.

По его словам, в Москву он приехал вместе со своей женой год назад. Сначала работал в магазине, в мае устроился в такси. Жена трудится кассиром в торговом центре.

Ранее, до приезда в российскую столицу, он 8 лет работал кассиром на автозаправке. Потом открыл свой бизнес, но обанкротился. Собрал денег, продал машину и начал торговать на вещевом рынке в Сокулуке. К сожалению, это тоже не приносило прибыли, погряз в долгах.

"Я приехал в Москву, чтобы расплатиться с долгами, заработать на жилье. Сейчас моя первая цель — быть рядом с дочками. Но пока с долгами не расплатились. Это, наверное, проверка от Бога", - рассказал он.