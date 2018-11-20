Представители стран СНГ будут наблюдать за внеочередными выборами в Армении

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В миссию по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Армении войдут более 70 представителей стран СНГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя Исполкома содружества Виктора Гуминского.
Президент Армении Армен Саркисян 1 ноября подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов 9 декабря. Ранее в тот же день парламент Армении во второй раз не смог избрать премьера, что, согласно законодательству, влечет его роспуск.
"Планируем, что в работе миссии по наблюдению за подготовкой и проведением выборов примут участие порядка 20 долгосрочных наблюдателей. В целом же мы планируем, что в составе миссии будет порядка 70 человек", - сообщил Гуминский журналистам.
Предполагается, что миссию возглавит он сам.
Он пояснил, что количественный состав участников мониторинга от каждой из стран СНГ определится позднее.
Представителей Украины, по его словам, среди участников мониторинга в Армении не будет, поскольку ранее МИД Украины уведомил Исполком о выходе из положения о миссии по наблюдению за президентскими и парламентскими выборами, а также референдумами в СНГ.
В парламенте последнего созыва в Армении 50 мандатов принадлежали бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян". Блок "Елк" (Исход) владел девятью мандатами, еще семью — партия "Дашнакцутюн".