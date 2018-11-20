Представители стран СНГ будут наблюдать за внеочередными выборами в Армении

Количество в миссии наблюдателей от каждой из стран СНГ определится позднее.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В миссию по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Армении войдут более 70 представителей стран СНГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя Исполкома содружества Виктора Гуминского.

Президент Армении Армен Саркисян 1 ноября подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов 9 декабря. Ранее в тот же день парламент Армении во второй раз не смог избрать премьера, что, согласно законодательству, влечет его роспуск.

"Планируем, что в работе миссии по наблюдению за подготовкой и проведением выборов примут участие порядка 20 долгосрочных наблюдателей. В целом же мы планируем, что в составе миссии будет порядка 70 человек", - сообщил Гуминский журналистам.

Предполагается, что миссию возглавит он сам.

Он пояснил, что количественный состав участников мониторинга от каждой из стран СНГ определится позднее.

© Sputnik / Aram Nersesyan Президент Армении принял отставку Никола Пашиняна и правительства

"Исполнительный комитет направил главам государств, министерствам иностранных дел, центральным избирательным комиссиям стран содружества просьбу оперативно выделить в состав миссии конкретных людей для участия в наблюдении. Уже откликнулись три государства - Республика Беларусь, Туркменистан и Таджикистан", - отметил Гуминский.

Представителей Украины, по его словам, среди участников мониторинга в Армении не будет, поскольку ранее МИД Украины уведомил Исполком о выходе из положения о миссии по наблюдению за президентскими и парламентскими выборами, а также референдумами в СНГ.

В парламенте последнего созыва в Армении 50 мандатов принадлежали бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян". Блок "Елк" (Исход) владел девятью мандатами, еще семью — партия "Дашнакцутюн".