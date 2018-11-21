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Шасси самолета

В московском аэропорту самолет насмерть сбил человека

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В мире
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Погибшим оказался гражданин Армении, которого депортировали из Испании в Армению и который во время пересадки в Москве сбежал из самолета.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В аэропорту Шереметьево произошло ЧП – на летном поле обнаружены останки человека. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел вечером во вторник, 20 ноября. Boeing 737 при взлете задел мужчину, по каким-то причинам оказавшегося на полосе.

"Его ударило одной из стоек шасси воздушного судна. Травмы оказались смертельными, мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении. 

Позже Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места ЧП, на которых видны фрагменты одежды погибшего, которые разбросало по ВПП.

По данным Sputnik Армения, личность мужчины установлена - им оказался гражданин Армении. Его депортировали из Испании в Армению. Во время пересадки в Москве он сбежал из самолета.

По данному факту возбуждено уголовное дело.




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