В московском аэропорту самолет насмерть сбил человека

Погибшим оказался гражданин Армении, которого депортировали из Испании в Армению и который во время пересадки в Москве сбежал из самолета.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В аэропорту Шереметьево произошло ЧП – на летном поле обнаружены останки человека. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел вечером во вторник, 20 ноября. Boeing 737 при взлете задел мужчину, по каким-то причинам оказавшегося на полосе.

"Его ударило одной из стоек шасси воздушного судна. Травмы оказались смертельными, мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Позже Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места ЧП, на которых видны фрагменты одежды погибшего, которые разбросало по ВПП.

По данным Sputnik Армения, личность мужчины установлена - им оказался гражданин Армении. Его депортировали из Испании в Армению. Во время пересадки в Москве он сбежал из самолета.

По данному факту возбуждено уголовное дело.