Ученые сделали прогноз относительно числа диабетиков в мире

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Количество больных диабетом второго типа по всему миру к 2030 году увеличится на сто миллионов человек и суммарно составит 511 миллионов человек, к таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.
По подсчетам ученых, потребление инсулина, который необходим, чтобы избежать осложнений при диабете, возрастет на 20%.
Диабет второго типа чаще всего возникает из-за сидячего образа жизни, а также развивается с возрастом. С учетом урбанизации и старения населения, распространения диет ученые получили прирост числа диабетиков с 406 миллионов человек в 2018 году до 511 миллионов в 2030-м. По их прогнозам, наиболее ощутимо количество болеющих диабетом вырастет в Китае, Индии и США.
Максимальный прирост потребления инсулина ученые прогнозируют в Азии. Это потребует наращивания его производства в регионе и в Африке.