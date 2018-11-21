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Ученые сделали прогноз относительно числа диабетиков в мире

© Sputnik / Павел Лисицын
В мире
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По прогнозам исследователей, в Азии к 2030 году значительно вырастет потребление инсулина.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Количество больных диабетом второго типа по всему миру к 2030 году увеличится на сто миллионов человек и суммарно составит 511 миллионов человек, к таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

По подсчетам ученых, потребление инсулина, который необходим, чтобы избежать осложнений при диабете, возрастет на 20%.

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Группа исследователей из США, Великобритании и Швейцарии смоделировала изменение количества людей с диабетом второго типа и их потребностей в инсулине, которое произойдет с 2018 по 2030 годы. В основу исследования легли данные Международной ассоциации диабета о ситуации в 221 стране, а также 14 когортных исследований по разным странам. Специалисты проанализировали статистику для 60% больных диабетом во всем мире и на ее основе сделали предсказания.

Диабет второго типа чаще всего возникает из-за сидячего образа жизни, а также развивается с возрастом. С учетом урбанизации и старения населения, распространения диет ученые получили прирост числа диабетиков с 406 миллионов человек в 2018 году до 511 миллионов в 2030-м. По их прогнозам, наиболее ощутимо количество болеющих диабетом вырастет в Китае, Индии и США.

Максимальный прирост потребления инсулина ученые прогнозируют в Азии. Это потребует наращивания его производства в регионе и в Африке. 

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    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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