Умер начальник Главного управления Генштаба России Игорь Коробов

Игорь Коробов скончался в возрасте 62 лет после продолжительной болезни.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Начальник Главного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов умер 21 ноября на 63-м году жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"На 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", - говорится в сообщении.

Коробов возглавил ГРУ в январе 2016 года после того, как скоропостижно скончался его предшественник Игорь Сергун.

В военной разведке Коробов служил с 1985 года. Как отмечается, службу он проходил на различных должностях в Главном управлении.

Главное разведывательное управление (ГРУ) было переименовано в 2010 году в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России.