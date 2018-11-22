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Игорь Коробов. Архивное фото

Умер начальник Главного управления Генштаба России Игорь Коробов

Фото : ДИМК МО РФ/Вадим Гришанкин
В мире
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Игорь Коробов скончался в возрасте 62 лет после продолжительной болезни.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Начальник Главного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов умер 21 ноября на 63-м году жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"На 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", - говорится в сообщении.

Коробов возглавил ГРУ в январе 2016 года после того, как скоропостижно скончался его предшественник Игорь Сергун.

В военной разведке Коробов служил с 1985 года. Как отмечается, службу он проходил на различных должностях в Главном управлении.

Главное разведывательное управление (ГРУ) было переименовано в 2010 году в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России.




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