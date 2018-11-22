Умер начальник Главного управления Генштаба России Игорь Коробов

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Начальник Главного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов умер 21 ноября на 63-м году жизни.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"На 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", - говорится в сообщении.
Коробов возглавил ГРУ в январе 2016 года после того, как скоропостижно скончался его предшественник Игорь Сергун.
В военной разведке Коробов служил с 1985 года. Как отмечается, службу он проходил на различных должностях в Главном управлении.
Главное разведывательное управление (ГРУ) было переименовано в 2010 году в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России.