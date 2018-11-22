Бывший военный получил более пяти тысяч лет тюрьмы в Гватемале

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Суд в Гватемале приговорил экс-военного Сантоса Лопеса Алонсо к 5160 годам заключения, сообщает издание El Universal. Трибунал единогласно постановил, что мужчина несет ответственность за убийство 171 человека в 1982 году. Алонсо получил по 30 лет за каждую жертву и еще три десятка — за похищение и убийство несовершеннолетнего.

По данным издания, Сантос Лопес Алонсо во время гражданской войны вместе с другими членами специального оперативного крыла вооруженных сил Гватемалы устроил резню в деревне Дос-Эррес. Там было убито множество людей, в том числе детей и стариков.

Экс-военного внушительно наказали за зверства, однако в тюрьме он проведет не более 50 лет — таков максимальный срок заключения, предусмотренный Уголовным кодексом Гватемалы.

В результате гражданской войны в Гватемале, длившейся с 1960 по 1996 год, погибли и пропали без вести около 250 тысяч человек. Более миллиона вынуждены были покинуть места постоянного проживания. Конец войне положил Договор о прочном и длительном мире, подписанный в 1996 году представителями правительства и командованием партизан.