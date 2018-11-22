Ребенок вне закона, или За что оштрафовали пятилетнего мальчика в Италии

Штраф на приличную сумму - почти 67 евро - пришел отцу маленького мальчика в Венеции за лихачества сына.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Полицейский в Италии выписал штраф за слишком быструю езду на самокате.

Как сообщает агентство ANSA, пятилетний мальчик, по мнению стража порядка, передвигался по главной площади Венеции - Сан-Марко - непозволительно быстро.

В результате отцу ребенка выписали штраф в размере 66,8 евро. Как указывает агентство, мужчина не оплатил штраф и намерен обжаловать его суде.

Между тем общественность активно обсуждает данный инцидент. Кто-то поддержал сторону властей, считая, что центр города – это не место для катания на самокате.

Нашлись и те, кто недоумевает по поводу действий полицейского, называя их абсурдными.

Так или иначе, но, в соответствии с законодательством Италии, в Венеции запрещено движение на самокатах и велосипедах.