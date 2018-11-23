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Покупатель в супермаркете

Голод не покидал: российский депутат об итогах "министерской диеты"

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко пытался месяц питаться на 3,5 тысячи рублей, примерно столько стоит потребительская корзина россиянина.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко рассказал, что похудел более чем на семь килограммов во время эксперимента, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тысячи рублей.

Видео спора министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и депутата Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца, появилось в соцсетях этой осенью. Чиновница заявила, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково". После этого Соколову отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого решил прожить месяц на 3,5 тысячи рублей в месяц. Его диета закончилась 22 ноября.

"Сегодня у меня было контрольное взвешивание, весы показали мне цифру в 87,1 килограмма против 94,5 килограмма, которые были изначально. То есть во время эксперимента я похудел более чем на семь килограммов, что является, конечно, ненормальным для меня состоянием", - рассказал Бондаренко РИА Новости.

По его словам, большую часть веса он потерял за счет сжигания мышечной массы.

"Врачи не рекомендовали мне заниматься спортом во время эксперимента, я прислушался к мнению специалистов. Мнение было однозначное: занятия спортом приведут к ухудшению здоровья при таком питании", - сказал депутат.

Он добавил, что его первый завтрак после эксперимента состоял из омлета с овощами и мясом, но главное его отличие состояло в том, что размер блюда был в три раза больше.

Студент ташкентского университета Мирзо-Улугбека
© Facebook / Garmdori
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"Это позволило мне наконец-то наесться, так как на протяжении всего эксперимента меня не покидало чувство голода, что отражалось на моем психологическом самочувствии. Я постоянно чувствовал слабость, рассеянность, раздраженность", - уточнил Бондаренко.

В начале ноября учащийся второго курса Национального университета имени Мирзо Улугбека решил на собственном опыте проверить, можно ли прожить сегодня в Узбекистане на одну стипендию отличника. Молодой человек пояснил, что в стране нет понятия минимальной потребительской корзины, поэтому он решил опытным путем установить, возможно ли прожить на определенную сумму в столице. Он обещал публиковать отчеты в социальной сети Facebook. Однако позднее видео о начале эксперимента исчезло со страницы.




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