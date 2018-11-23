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Ладонь запачканная нефтью

Цена на нефть марки Brent рухнула впервые с октября 2017 года

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Мировая цена на нефть эталонной марки снизилась за день на 5%.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Мировые цены на нефть продолжают падать, при этом цена на нефть марки Brent снижается на 5%, и впервые с 27 октября 2017 года опустилась ниже 60 долларов за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 18:36 по Ташкенту стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 59,52 доллара за баррель, ранее падение достигало 5%. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 6,99%, до 50,81 доллара за баррель.

Brent — эталонная марка нефти, добываемая в Северном море. С 2007 года фактически является смесью нескольких сортов нефти, добываемых на шельфовых месторождениях Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk между побережьями Норвегии и Шотландии.

 

 




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