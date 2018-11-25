Почему в Баварии детям запретили писать письма Санта-Клаусу

Немецкие дети могут остаться без рождественских подарков из-за изменений в законодательстве Евросоюза.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Администрация немецкого города Рот (Бавария) запретила детям вешать письма Санта-Клаусу на городские елки из-за новых законов Евросоюза о конфиденциальности, передает Daily Mail.

Дело в том, что дети обычно пишут не только свои пожелания, но и свое имя, возраст и адрес, чтобы волшебник знал, куда доставлять подарки.

Согласно закону, родители каждого ребенка должны предоставить властям письменное разрешение и подтвердить, что они понимают, что их данные могут стать доступными для третьих лиц.

Сейчас общественники занимаются созданием образца документа, который смогут легко заполнить взрослые, чтобы их дети все-таки смогли последовать ежегодной традиции.

В то же время, представитель Еврокомиссии заявил, что интерпретация властями Рота законодательства является некорректной.