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Санта Клаус

Почему в Баварии детям запретили писать письма Санта-Клаусу

© Sputnik / Александр Гальперин
В мире
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Немецкие дети могут остаться без рождественских подарков из-за изменений в законодательстве Евросоюза.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Администрация немецкого города Рот (Бавария) запретила детям вешать письма Санта-Клаусу на городские елки из-за новых законов Евросоюза о конфиденциальности, передает Daily Mail

Дело в том, что дети обычно пишут не только свои пожелания, но и свое имя, возраст и адрес, чтобы волшебник знал, куда доставлять подарки. 

Согласно закону, родители каждого ребенка должны предоставить властям письменное разрешение и подтвердить, что они понимают, что их данные могут стать доступными для третьих лиц.  

Сейчас общественники занимаются созданием образца документа, который смогут легко заполнить взрослые, чтобы их дети все-таки смогли последовать ежегодной традиции.

В то же время, представитель Еврокомиссии заявил, что интерпретация властями Рота законодательства является некорректной.

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Теги:
Евросоюз, Германия, Дети, подарки, Новый год, Рождество



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