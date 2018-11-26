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Массовый суицид в Новой Зеландии: на берег выбросились более 140 дельфинов

© Sputnik / Евгения Новоженина
В мире
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Что является причиной массовых самоубийств дельфинов, ученые пока не выяснили. В минувшие выходные экологи узнали о происходящем слишком поздно и не смогли помочь.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Более 145 черных дельфинов выбросились на берег пляжа острова Стьюарт в Новой Зеландии за минувшие выходные, сообщила местная радиостанция New Zealand.

Инцидент произошел в субботу, 24 ноября. Две стаи дельфинов выбросились на берег в южной части залива Мейсон в западной части острова.

Половина дельфинов были мертвы к моменту, когда их обнаружили на удаленном пляже. Остальных животных пришлось усыпить из-за труднодоступности места и ухудшения их состояния.

"К сожалению, вероятность того, что удастся вновь спустить на воду оставшихся дельфинов, была крайне мала. Тем не менее это одно из тех решений, которые всегда разбивают сердце", — объяснил представитель Министерства по охране окружающей среды острова Рен Леппенс.

Новая Зеландия лидирует по количеству самоубийств китов и дельфинов. Ученые до сих пор не могут назвать точных причин такого поведения млекопитающих. Можно лишь предполагать, что их могла напугать стая акул или сонары военных кораблей.




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