Для чего козе рога: в Швейцарии состоялся необычный референдум

На референдуме граждане решали, нужно ли спиливать коровам и козам рога. Фермер, инициировавший референдум, предлагает выплачивать на каждую корову с рогами по 190 швейцарских франков (около 191 доллара) ежегодно.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Швейцарии прошел референдум о спиливании рогов козам и коровам на фермах, сообщает The Local.

Соответствующий вопрос на всеобщее обсуждение вынес фермер Армин Капауль. Благодаря поддержке общественных движений ему удалось собрать необходимые 100 тысяч подписей. Мужчина предложил ввести преференции для тех фермеров, которые не отпиливают рога своему скоту.

"Я всегда говорю со своими коровами в стойлах. Они попросили меня сделать для них кое-что, помочь им сохранить их рога", — цитирует издание слова фермера.

Капауль добивается того, чтобы на каждую корову с рогами выделялось по 190 швейцарских франков (около 191 доллара) ежегодно.

Результаты голосования пока неизвестны.