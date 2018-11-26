18:10 26 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск

Для чего козе рога: в Швейцарии состоялся необычный референдум

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
Получить короткую ссылку
20 0 0

На референдуме граждане решали, нужно ли спиливать коровам и козам рога. Фермер, инициировавший референдум, предлагает выплачивать на каждую корову с рогами по 190 швейцарских франков (около 191 доллара) ежегодно.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Швейцарии прошел референдум о спиливании рогов козам и коровам на фермах, сообщает The Local.

Соответствующий вопрос на всеобщее обсуждение вынес фермер Армин Капауль. Благодаря поддержке общественных движений ему удалось собрать необходимые 100 тысяч подписей. Мужчина предложил ввести преференции для тех фермеров, которые не отпиливают рога своему скоту.

"Я всегда говорю со своими коровами в стойлах. Они попросили меня сделать для них кое-что, помочь им сохранить их рога", — цитирует издание слова фермера.

Капауль добивается того, чтобы на каждую корову с рогами выделялось по 190 швейцарских франков (около 191 доллара) ежегодно.

Результаты голосования пока неизвестны.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В гостях у шеф-повара: как приготовить Ягодный пирог
    Ешь и не толстей

    Шеф-кондитер одного из заведений Еревана придумала уникальный способ приготовления выпечки. Она полностью отказалась от сахара и белой муки.

  • Подсчет денег
    Стучите, вам зачтется

    На латвийском портале общественных инициатив появилась петиция за введение платы за доносы на неплательщиков НДС.

  • Мемориал в Крижкальнисе
    Альтернативная история

    В Литве официально открыли мемориал в честь "партизан" округа Кястутис, сражавшихся против "советского тоталитарного режима".

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Как житель Ямала боролся со штормом
На работу хоть ползком: как житель Ямала боролся со штормом - видео
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054