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Китаец дважды чудом избежал смерти под колесами – смотрите видео

© Sputnik / Алексей Филиппов
В мире
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22420

Житель Китая чудом остался жив сразу после двух опасных происшествий.

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Издание Daily Mail опубликовало на своей странице в Instagram ролик, на кадрах которого видно, как мужчина в городе Шанжао в течение десяти секунд дважды избежал верной гибели.

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This man almost died twice in less than two seconds! 😱😰

Публикация от Daily Mail (@dailymail)

Сначала он чудом не погиб, когда его мотоцикл столкнулся на перекрестке с фургоном. А сразу после этого в миллиметре от его головы проехал грузовик, груженный песком.

Пользователи Сети в один голос пишут, что у бедолаги мощный ангел-хранитель и что ему просто еще не настало время умирать.




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