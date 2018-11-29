Китаец дважды чудом избежал смерти под колесами – смотрите видео

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Издание Daily Mail опубликовало на своей странице в Instagram ролик, на кадрах которого видно, как мужчина в городе Шанжао в течение десяти секунд дважды избежал верной гибели.

Сначала он чудом не погиб, когда его мотоцикл столкнулся на перекрестке с фургоном. А сразу после этого в миллиметре от его головы проехал грузовик, груженный песком.

Пользователи Сети в один голос пишут, что у бедолаги мощный ангел-хранитель и что ему просто еще не настало время умирать.