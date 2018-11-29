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Итоги выборов в Грузии: большинство проголосовало за женщину-президента

© Sputnik / Александр Имедашвили
В мире
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По результатам подсчета 99,7% бюллетеней на выборах президента Грузии лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили – за нее отдали свои голоса 59,56% избирателей.

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные второго тура выборов президента после подсчета 99% бюллетеней.

Лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили – она набрала 59,56% голосов избирателей (это 1 миллион 146 тысяч избирателей).

За оппозиционного кандидата Григола Вашадзе проголосовали 40,44% (778 тысяч человек).

Второй тур президентских  выборов состоялся в Грузии в среду, 28 ноября.

В первом туре за пост главы грузинского государства боролись 25 кандидатов. Во второй тур вышли Зурабишвили и Вашадзе.

Теги:
президент, выборы, Грузия



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