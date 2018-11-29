Итоги выборов в Грузии: большинство проголосовало за женщину-президента

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные второго тура выборов президента после подсчета 99% бюллетеней.
Лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили – она набрала 59,56% голосов избирателей (это 1 миллион 146 тысяч избирателей).
За оппозиционного кандидата Григола Вашадзе проголосовали 40,44% (778 тысяч человек).
Второй тур президентских выборов состоялся в Грузии в среду, 28 ноября.
В первом туре за пост главы грузинского государства боролись 25 кандидатов. Во второй тур вышли Зурабишвили и Вашадзе.