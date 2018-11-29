Получил по крылу: "Боинг" Трампа столкнулся с лайнером в Нью-Йорке

Самолет был приобретен Трампом во время его предвыборной кампании за 100 миллионов долларов. С тех пор глава государства им не пользовался.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Личный самолет президента США Дональда Трампа получил повреждения, когда его задел другой лайнер в аэропорту Нью-Йорка Ла-Гуардия.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, инцидент произошел в среду, 28 ноября, когда двухмоторный самолет Bombardier Global Express с тремя членами экипажа на борту, двигаясь на место стоянки, задел крыло "Боинга-757", принадлежащего президенту США. "Боинг" был припаркован на стоянке.

По данным издания, во время столкновения никто не пострадал. Точный характер повреждений устанавливается.

Трамп купил этот самолет в 2011 году за 100 миллионов долларов, напоминает агентство. Он летал на нем во время своей предвыборной кампании, однако после победы президент США этим лайнером не пользовался.