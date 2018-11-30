В РПЦ дали оценку решениям Константинополя по Украине

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Константинопольский патриархат тормозит процесс образования "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.
"Константинопольский патриархат вновь, кажется, уже в третий раз, заявил об автокефалии, но не назвал даже даты так называемого объединительного собора. Зато разработал документ, устав для церкви, которой нет в природе. И быть не может, как показало свободное и независимое волеизъявление православных верующих Украины, возглавляемых митрополитом Онуфрием", — написал Легойда в своем Telegram-канале, комментируя итоги прошедшего 27-29 ноября Синода Константинопольского патриархата.
Он отметил, что последние решения Синода "вновь лишены конкретики".