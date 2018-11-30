В РПЦ дали оценку решениям Константинополя по Украине

По итогам заседания в четверг Синод Константинопольского патриархата так и не принял решение о проведении в декабре "объединительного собора" для предоставления Украине автокефалии, но при этом принял проект устава церкви.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Константинопольский патриархат тормозит процесс образования "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.

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"Константинопольский патриархат вновь, кажется, уже в третий раз, заявил об автокефалии, но не назвал даже даты так называемого объединительного собора. Зато разработал документ, устав для церкви, которой нет в природе. И быть не может, как показало свободное и независимое волеизъявление православных верующих Украины, возглавляемых митрополитом Онуфрием", — написал Легойда в своем Telegram-канале, комментируя итоги прошедшего 27-29 ноября Синода Константинопольского патриархата.

Он отметил, что последние решения Синода "вновь лишены конкретики".