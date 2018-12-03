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Президент Украины П. Порошенко

Дружбе конец: Порошенко предложил не продлевать договор с Россией

© Sputnik / Михаил Маркив
В мире
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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией прекратит действие с 1 апреля 2019 года, если стороны не захотят его продлить.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя президента в парламенте Ирину Луценко.

Как заявила Луценко за заседании согласительного совета Верховной рады, парламент страны сможет поддержать законопроект.

Ранее Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет о решении не продлевать договор. В случае соблюдения всех процедур он прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Украинская оппозиция выступила против инициативы не продлевать договор. Ее представители заявили, что такое решение противоречит национальным интересам Украины, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украина и Россия подписали 31 мая 1997 года в Киеве. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.




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