Дружбе конец: Порошенко предложил не продлевать договор с Россией

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя президента в парламенте Ирину Луценко.
Как заявила Луценко за заседании согласительного совета Верховной рады, парламент страны сможет поддержать законопроект.
Ранее Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет о решении не продлевать договор. В случае соблюдения всех процедур он прекратит действие с 1 апреля 2019 года.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украина и Россия подписали 31 мая 1997 года в Киеве. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.