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Российский депутат предложил законодательно запретить наказывать котов

© Sputnik / Natalia Seliverstova
В мире
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По мнению депутата Виталия Милонова, коты и кошки никогда не делают плохие вещи из-за злого умысла.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов полагает, что необходимо законодательно запретить наказывать котов и кошек.

"Нужно законодательно запретить обвинять котов. Коты и кошки - хранители домашнего уюта, хвостатые друзья человека. Они никогда не делают плохих вещей по злому умыслу - их хулиганство связано с плохим к ним отношением и отсутствием заботы. Я, как четырежды котовладелец, точно знаю - котики любят, когда в доме порядок, мир и любовь. Тогда и хвостатые ведут себя прилично", - сказал Милонов РИА Новости.

По мнению депутата, коты могут начать хулиганить, только когда в семье начинаются ссоры.

"Нельзя их в этом обвинять - виноваты всегда люди, которые провоцируют своих мурзиков и барсиков преступать нормы приличия и даже законы. Покорми кота, поиграй с ним, расчеши шерстку - и любой самый закоренелый котяра превращается в пушистый комочек доброты и ласки", - заключил Милонов.

Ранее Центральный районный суд Новокузнецка взыскал более 195 тысяч рублей с семьи в пользу индивидуального предпринимателя в качестве возмещения расходов и ущерба, причиненного затоплением магазина игрушек. Магазин затопило по вине кота, открывшего на кухне кран с водой, говорится в материалах дела на сайте суда.

 




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