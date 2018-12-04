11:37 04 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Пиво

В России хотят изменить вкус пива

© Flickr/ Quinn Dombrowski
В мире
Получить короткую ссылку
22 0 0

Состав российского пива может измениться в ближайшее время, в стране планируют ввести новый регламент производства напитка.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В России могут поменяться стандарты, предъявляемые к качеству пива, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения документа, который рассмотрит совет Евразийской экономической комиссии.

Алкогольные шоты
© Flickr/ brad.
Определены самые пьющие страны Европы

Согласно новым правилам, производителям можно будет заменять солод зерном и сахаросодержащими продуктами на 50 процентов вместо ныне допустимых 20 процентов.

Представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes отметили, что крупные пивовары одобрили инициативу уменьшить минимальную норму солода в пиве. По их мнению, эта мера позволит производителям быть более "гибкими и креативными" в вопросах рецептуры. Они также заявили, что содержание соложенного материала в пиве на уровне не менее 80 процентов — избыточное ограничение, которого "нет ни в одной стране Европы с развитой пивной культурой".

Теги:
пиво, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина продает музыкальный инструмент в Старом Городе в Кашгаре, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
Китай мусульманский, или Как живут правоверные в коммунистической стране
Звезды поздравили МИА Россия сегодня с пятилетием на открытии ГУМ-катка
Пятилетие со звездами: что пожелали МИА "Россия сегодня" под елочкой в ГУМе
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054