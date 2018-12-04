В России хотят изменить вкус пива

Состав российского пива может измениться в ближайшее время, в стране планируют ввести новый регламент производства напитка.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В России могут поменяться стандарты, предъявляемые к качеству пива, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения документа, который рассмотрит совет Евразийской экономической комиссии.

Согласно новым правилам, производителям можно будет заменять солод зерном и сахаросодержащими продуктами на 50 процентов вместо ныне допустимых 20 процентов.

Представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes отметили, что крупные пивовары одобрили инициативу уменьшить минимальную норму солода в пиве. По их мнению, эта мера позволит производителям быть более "гибкими и креативными" в вопросах рецептуры. Они также заявили, что содержание соложенного материала в пиве на уровне не менее 80 процентов — избыточное ограничение, которого "нет ни в одной стране Европы с развитой пивной культурой".