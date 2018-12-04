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Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины.

Украинский омбудсмен упала в обморок во время выступления Порошенко

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Порошенко произносил речь по поводу инцидента в Керченском проливе.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время время речи президента Украины Петра Порошенко в эфире телеканала ICTV. Об этом пишет РИА Новости.

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 25 ноября Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности из-за провокации кораблей украинских ВМС.
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Денисова потеряла сознание в ходе обсуждения происшествия в Керченском проливе.

"Вы видели мгновенную реакцию всего мира", — произнес фразу украинский лидер, после чего, заметив, что Денисова упала, сошел с трибуны и направился к ней.

Соседи помогли омбудсмену подняться на ноги, и Порошенко, поддерживая ее под локоть, отвел из студии.

После этого ведущий проинформировал присутствующих, что Денисовой оказывается квалифицированная помощь.

"С какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова… Работает по двадцать часов в сутки, для того чтобы освободить украинских моряков, мобилизуя международную поддержку, мобилизуя уполномоченного по правам человека Российской Федерации, координируя работу адвокатов", — прокомментировал Порошенко случившееся, вернувшись на трибуну.

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Он назвал эту работу "очень нелегким крестом", призвав аудиторию поддержать Денисову аплодисментами.

Утром 25 ноября украинские военные корабли нарушили госграницу РФ. После этого в течение нескольких часов они опасно маневрировали и не выполняли законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. При этом трое украинских военных получили легкие ранения. На борту кораблей оказалось 24 человека, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы России.

Киев обвинил Москву в агрессии. На территории десяти областей Украины введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности, право на участие в выборах.

Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.

Теги:
Киев, Петр Порошенко, Украина



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