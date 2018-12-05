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Пассажиры в аэропорту

Аэропорты с именами: в России воздушные гавани назовут по-новому

CC0 / Pixabay
В мире
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Совокупный пассажиропоток аэропортов, названия которых дополнят имена знаменитых соотечественников, превышает 170 миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Подведены итоги конкурса "Великие имена России" по выбору новых названий для российских аэропортов. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Россияне, принимавшие участие в голосовании, выбрали новые названия для всех аэропортов на территории страны, в том числе и в столице.

Так, московские аэропорты Шереметьево и Домодедово получат имена Александра Пушкина и Михаила Ломоносова.

Кроме того, аэропорт в Волгограде назовут в честь легендарного советского военного летчика-истребителя Алексея Маресьева, в Калининграде — в честь императрицы Елизаветы Петровны, в Калуге — в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского, в Красноярске — в честь оперного певца Дмитрия Хворостовского, в Магадане — в честь барда Владимира Высоцкого, в Минеральных Водах — в честь поэта Михаила Лермонтова, в Самаре — генерального конструктора ракетно-космической промышленности СССР Сергея Королева, в Симферополе — художника Ивана Айвазовского.

Служащая орнитологической службы аэропорта Домодедово с ястребом.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Крылатая стража: как работает орнитологическая служба аэропорта Домодедово
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Между тем в Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге, по решению Экспертного совета, будут организованы вторые туры, так как в этих городах победили одни и те же великие люди.

Напомним, конкурс "Великие имена России" был запущен Общественной палатой 11 октября. Принять участие в нем мог каждый желающий на сайте проекта или на его страницах в социальных сетях, а также позвонив на горячую линию, заполнив анкету в СМИ или на борту самолета.

Согласно концепции конкурса, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников, тем самым привлекая внимание к делам великих ученых, писателей, полководцев, летчиков и космонавтов страны.




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