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Два американских самолета столкнулись у берегов Японии

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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На месте происшествия работают шесть кораблей японской службы безопасности на море и один патрульный самолет.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и самолет-заправщик KC-130 столкнулись в ночь на четверг у побережья Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Корпуса морской пехоты США.

Авиакатастрофа произошла около 02:00 по местному времени. Оба самолета вылетели с базы морской пехоты США Ивакуни для совершения "планового учебного полета".

Точное количество человек на борту самолетов пока неизвестно. Есть информация о двоих спасенных военнослужащих. Людей удалось подобрать силами самообороны Японии, которые занимаются поисково-спасательной операцией.

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Теги:
Авиакатастрофа, Япония, США



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