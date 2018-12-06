Биологи впервые успешно провели операцию по пересадке сердца свиньи

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Европейские и американские ученые сообщили об успешном завершении эксперимента по пересадке сердца трансгенной свиньи в тело нескольких бабуинов, пишет РИА Новости.

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Около 15 лет назад биологи стали активно обсуждать возможность так называемой ксенотрансплантации – пересадки органов животных в тело человека. Для воплощения этой идеи в жизнь, как казалось ученым раньше, нужно было сделать простую операцию – заставить иммунную систему не отторгать "чужие" органы.

Во всех недавних экспериментах, как отмечают исследователи, сердце хорошо прижилось — в нем не возникало тромбов и других патологических изменений, обычно убивающих приматов через один-два месяца после пересадки свиного сердца. Вдобавок, сами обезьяны не испытывали проблем с работой иммунитета и других органов до самого конца опытов.

Успешное завершение эксперимента, как считают ученые, открывает дорогу для проведения более масштабных и продолжительных опытов на приматах и началу клинических испытаний на добровольцах, если эту идею одобрят регулирующие органы.