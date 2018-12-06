Когда закончится дружба РФ и Украины: Рада решила не продлевать договор

Действие договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной завершится после 1 апреля 2019 года.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Депутаты Верховной рады Украины поддержали решение не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией после 1 апреля 2019 года, сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект о прекращении действия договора внес в Раду Президент Украины Петр Порошенко. В сентябре он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Речь шла именно о решении не продлевать договор. В случае соблюдения всех процедур он прекращает действие с 1 апреля 2019 года.

"Видимо, киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием", - написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

© Sputnik / Михаил Маркив Дружбе конец: Порошенко предложил не продлевать договор с Россией

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявившая, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, предполагающий стратегическое партнерство двух стран.