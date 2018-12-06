22:45 06 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Кошки породы шотландская вислоухая

В Китае может появиться на свет клонированный котенок

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
18 0 0

Какими особенностями будет обладать животное — пока тайна.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В одной из лабораторий Китая в ближайшие месяцы может появиться на свет еще один клонированный котенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании SinoGene Ми Цзидуна. По его словам, в этом году велись непрерывные исследования в области клонирования этих животных, к настоящему времени удалось добиться прорыва по основным техническим аспектам.

Кошек уже активно клонируют в Южной Корее и США. Пока неизвестно, чем именно будет отличаться китайский клон от уже созданных и как именно его произведут на свет.

Новорожденный ребенок
CC0 / pixabay
В Китае родились генно-модифицированные близнецы
"Пока никаких деталей предоставить не можем, но по самым предварительным прогнозам, в ближайшие несколько месяцев на свет может появиться клонированный котенок, в случае успеха, мы сообщим подробнее", — заявил ученый.

Компания SinoGene привлекла внимание в 2017 году, когда в их лаборатории появилась на свет первая в мире собака, выведенная из соматической клетки методом нокаута гена. Собака Лун Лун — клон Пинго, которую вывели в декабре 2016 года. Пинго была первой в мире собакой, которую вывели при помощи метода редактирования генов.

Теги:
Китай, кошки, Наука



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
Анна Янц - Лара Крофт из Казахстана
Вооружена и опасна: Лара Крофт из Казахстана учит девушек стрелять
Загрязнение воздуха
Как влияет на жизнь людей загрязненный воздух

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054