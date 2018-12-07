С бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим простились в Техасе

Тело 41-го президента США было предано земле с военными почестями в городе Колледж-Стэйшн.

ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Бывшего президента Америки Джорджа Буша-старшего, скончавшегося 30 ноября, похоронили в четверг вечером в Техасе. Об этом передает РИА Новости.

"Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки, Джордж Герберт Уокер Буш, обрел место последнего успокоения на территории библиотеки Буша", - написал официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в Twitter.

​Тело 41-го президента США было предано земле с военными почестями в городе Колледж-Стэйшн на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете. На закрытой церемонии присутствовали родные покойного, включая его старшего сына, 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, священники и рота почетного караула в сопровождении военного оркестра.

Буш будет покоиться рядом со своей супругой Барбарой, которая умерла в апреле этого года, и с их дочерью Робин, которая умерла от лейкемии в трехлетнем возрасте в 1953 году.

До этого с Бушем простились в Вашингтоне: гроб с его телом был выставлен в ротонде Капитолия, куда пришли тысячи американцев, а затем в кафедральном соборе, где прошло отпевание.

Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в Хьюстоне на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая им, отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы).