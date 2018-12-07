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Эйфелева башня в Париже

Эйфелеву башню в Париже закроют

© Sputnik / Александра Масальцева
В мире
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Это делается из соображений безопасности, так как ожидается масштабная акция протеста "желтых жилетов".

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Одна из главных парижских достопримечательностей — Эйфелева башня прекратит принимать посетителей в субботу, 8 декабря.

Как говорится на сайте LaTourEiffel в Twitter, это будет сделано из соображений безопасности – в этот день в центре французской столицы пройдет акция протеста против повышения цен на топливо.

Администрация обещает вернуть деньги всем, кто купил билеты на этот день.

Речь идет о манифестации "желтых жилетов", требующих отмены повышения цен на бензин. Массовые протесты, начавшиеся еще 17 ноября, сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушением магазинов и банков.




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