Эйфелеву башню в Париже закроют

Это делается из соображений безопасности, так как ожидается масштабная акция протеста "желтых жилетов".

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Одна из главных парижских достопримечательностей — Эйфелева башня прекратит принимать посетителей в субботу, 8 декабря.

Как говорится на сайте LaTourEiffel в Twitter, это будет сделано из соображений безопасности – в этот день в центре французской столицы пройдет акция протеста против повышения цен на топливо.

🇫🇷 En raison des manifestations annoncées à #Paris, je serai fermée au public toute la journée du #8Decembre. ⚠



Demain, une attente importante est à prévoir pour les visiteurs souhaitant acheter un billet sur place.



▶ Tenez-vous au courant : https://t.co/5jhY561sRB pic.twitter.com/U6G64ZPJdD — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 6 декабря 2018 г.

Администрация обещает вернуть деньги всем, кто купил билеты на этот день.

Речь идет о манифестации "желтых жилетов", требующих отмены повышения цен на бензин. Массовые протесты, начавшиеся еще 17 ноября, сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушением магазинов и банков.