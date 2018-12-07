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Перепутала с зеленью: в Сербии коза проглотила 20 тысяч евро

© Sputnik / Павел Лисицын
В мире
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От заначки хозяев животное оставило всего лишь 300 евро.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Домашняя коза по кличке Белка съела оставленные на столе хозяином 20 тысяч евро в сербском селе Ранилович, сообщает Моя Планета.

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Милена Симич с мужем приготовили деньги, чтобы приобрести земельный участок в 20 гектаров, оставили купюры на столе, а сами ненадолго вышли из дома, не закрыв дверь. В это время коза зашла в помещение и с удовольствием пообедала деньгами.

"Когда мы услышали шуршание и шум, муж пошел посмотреть, что происходит, и тут его чуть удар не хватил. Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около 300 евро", — рассказала хозяйка.

По ее словам, муж "с тех пор молчит и только сидит и смотрит в одну точку".

Теги:
деньги, животное



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