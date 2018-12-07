Чем закончилась встреча наркоторговца с огромной шеей и человека-жирафа

В США встретились герои мемов с самыми необычными шеями. Чарльз Макдауэлл и Дэвид Самуэльсон-младший обладают анатомической особенностью, сделавшей их знаменитыми на весь мир.

Наркодилер из Флориды по имени Чарльз Дион Макдауэлл прославился в Интернете благодаря своей необычной внешности, а точнее – своей широченной шее.

Его фото, опубликованное на сайте шepифa oкpугa Эcкaмбиa, привлекло внимание Сети, его посмотрели тысячи человек всего за три дня. А в Twitter появились веселые мемы и еще более веселые комментарии.

Но звезда Интернета решил не останавливаться на достигнутом успехе. Для начала Макдауэлл обзавелся аккаунтом в Instagram, на который сегодня подписались уже сотни тысяч человек, затем завел мерч (собственный логотип, который используется на разного рода продукции).

А теперь он завел дружбу с другим парнем с нестандартной шеей, которого знает все интернет-пространство. Это Дэвид Самуэльсон-младший - обладатель длинной и узкой шеи, словно у жирафа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Blood brothers 🤟🏻🔥🗣💉💯 @allankeith200 Публикация от Daddy Long Neck (@damnlongneck) 25 Июл 2018 в 10:28 PDT

К слову сказать, новый друг Макдауэлла также умеет выжать максимум пользы от своей супершеи. На его страницу в Instagram подписаны больше миллиона человек.

У Дэвида врождённое заболевание, из-за которого он не может набрать вес, несмотря на то, что в его желудок вставлена специальная трубка для питания. Сейчас при росте в 160 сантиметров его вес составляет около 27 килограмм.

Теперь парень с «бычьей шеей» и человек-жираф проводят время вместе и делятся с подписчиками фото и видео, на которых они весело проводят время вместе.