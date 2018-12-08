Смертельный концерт: после давки в итальянском клубе есть погибшие

Госпитализированы более 60 пострадавших, жизнь некоторых из них находится в опасности.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Жертвами давки на концерте в клубе близ итальянской Анконы стали шесть человек, еще 60 госпитализированы, жизнь некоторых в опасности, сообщает РИА Новости.

Давка в итальянском клубе произошла в ночь на субботу. По предварительным данным, в ходе мероприятия в городе Коринальдо кто-то распылил перцовый баллончик, спровоцировав панику. По данным полиции, в результате инцидента шесть человек погибли, более 60 госпитализированы, жизнь некоторых в опасности.

Некоторые очевидцы сообщали, что двери запасного выхода клуба были заблокированы, но начальник полицейского управления Анконы Оресте Капоказа опроверг эти данные.

"Нет, двери запасного выхода были открыты, туда направилась большая часть людей. Снаружи было два ограждения, их высота резко изменилась, что и привело к падению людей. Остальные стали падать на них", - заявил Капоказа в эфире телеканала RaiNews.

Он добавил, что в настоящий момент рано говорить об ответственных за трагедию. Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего.

Представитель управления карабинеров провинции полковник Кристиан Карроцца включил версию с распылением перцового баллончика в число возможных причин давки, но добавил, что проверяются и другие версии.

Схожая трагедия произошла 3 июня 2017 года в Турине. В ходе трансляции финала Лиги чемпионов на площади Сан-Карло возникла паника и массовая давка. Жертвой стал один человек, еще более 1,5 тысяч пострадали.