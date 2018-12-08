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К новогоднему столу: почему красная икра в России подешевела вдвое

© Sputnik / Валерий Титиевский
В мире
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Представители Росрыболовства связали падение цен на красную икру с рекордным уловом лососевых в 2018 году.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Цены на красную икру в России в декабре снизились вдвое, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Росрыболовства Илью Шестакова.

"Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тысяч тонн… Это благодаря тем усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам", - сказал Шестаков.

Ранее отмечалось, что в ноябре 2018 года цены на российскую икру лососевых рыб снизились в стране на 1,8%.

Россия в 2018 году получила рекордный улов тихоокеанских лососей, объем добычи рыбы по итогам лососевой путины этого года составил более 677 тысяч тонн, что почти в два раза превышает улов прошлого года.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявлял, что объем вылова рыбы в России в 2018 году может превысить 5 миллионов тонн, что будет постсоветским рекордом для РФ.




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