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Певец Лев Лещенко выступает на праздничном концерте

Льва Лещенко экстренно доставили в больницу

© Sputnik / Сергей Пятаков
В мире
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Эстрадному певцу стало плохо прямо перед выступлением.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Народный артист РСФСР Лев Лещенко госпитализирован из-за кулис одного из московских концертных залов, передает телеканал "360".

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© Sputnik / Стрингер
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Лещенко должен был принять участие в благотворительном концерте Всероссийского конкурса "На благо мира", однако 76-летний певец почувствовал себя плохо.

Для него вызвали бригаду врачей, поставленный диагноз пока неизвестен.

В 2014 году израильские врачи удалили Лещенко межпозвоночную грыжу, а в шейный отдел имплантировали титано-никелевый элемент.

В конце ноября Лещенко наградили Орденом за заслуги перед Отечеством I степени, исполнитель, в свою очередь, тогда заявил, что не собирается покидать сцену и надеется еще поработать на эстраде.

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Теги:
Москва, Россия



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