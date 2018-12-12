Теперь граждане с обоих сторон смогут пребывать там без регистрации до 30 дней, ранее срок составлял всего 5 дней.
В Сети появилось видео стрельбы на одной из улиц в центре французского Страсбурга, ее запечатлели с балкона очевидцы.
Жертвами атаки стали четыре человека. Злоумышленнику удалось скрыться от полиции. Улицы города перекрыты.
В середине декабря, согласно расчетам ученых, мимо нашей планеты может пролететь комета Виртанена.
Только в последние месяцы более 50 тысяч афганцев вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Люди, остановившиеся в лагере в Мазари-Шарифе, выживая в нечеловеческих условиях.
Президент Беларуси всегда поддерживает на соревнованиях российскую команду, если там нет представителей его республики.
Эксперты утверждают, что технология позволит создавать относительно небольшие производства, которые помогут решить как энергетические, так и экологические проблемы.
Рост составил 119 рублей, теперь этот показатель равен прожиточному минимуму – чуть более 11 тысяч рублей.
Омар Даудзай – опытный политик, возглавлявший администрацию бывшего президента Хамида Карзая.
По словам Александра Бортникова, в 2018 году силовики закрыли въезд в страну более 10 тысячам человек, которых подозревают в террористической деятельности.
Фотография пассажирского самолета авиакомпании Emirates, усыпанного бриллиантами, облетела просторы интернета и вызвала волну негодования пользователей.
Россия поможет Узбекистану с проектированием, строительством новых и реконструкцией действующих ГЭС на территории республики.
Многие молодые люди из-за вынужденного переселения потеряли год или несколько лет обучения в школе, а также не получали медицинскую помощь, когда она была необходима.
Эту песню люди прослушали более полутора миллиардов раз.
Максимальная длительность аудиопослания составляет одну минуту. Эта функция может сделать общение в соцсети более привлекательным для пользователей, если их руки заняты, например, во время вождения.
В стране из-за непрекращающихся протестов "желтых жилетов" объявлено чрезвычайное экономическое и социальное положение.
Терроризм — враг не только Афганистана, но и всего человечества, против него нужно бороться эффективно и повсеместно, сообща и искренне, считает первый зампредседателя парламента Афганистана Мохамед Алам Езедьяр.
Учения прошли на горном полигоне Ляур в рамках альпинистской подготовки, в них приняли участие 500 военнослужащих.
Согласно последним исследованиям, трафик влияет на рост полыннолистной амброзии – инвазивной и опасной травы.
Эксперты исследовали спутниковые данные об оседании почвы в регионе с 2003 по 2017 год.