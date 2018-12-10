Терроризм — враг не только Афганистана, но и всего человечества, против него нужно бороться эффективно и повсеместно, сообща и искренне, считает первый зампредседателя парламента Афганистана Мохамед Алам Езедьяр.
Учения прошли на горном полигоне Ляур в рамках альпинистской подготовки, в них приняли участие 500 военнослужащих.
Согласно последним исследованиям, трафик влияет на рост полыннолистной амброзии – инвазивной и опасной травы.
Эксперты исследовали спутниковые данные об оседании почвы в регионе с 2003 по 2017 год.
Кенгуру Роджер стал знаменитостью благодаря идеальному телосложению: многие интернет-пользователи называли Роджера "король кенгуру" или "Шварценеггер".
Конституционный суд принял данное решение, чтобы утвердить законы, которые ранее не получили одобрение главы страны.
В 2010 году этот вид спорта вошел в список мирового нематериального наследия ЮНЕСКО, работа специалистов тесно связана с сохранением редких видов птиц.
Мохаммад Ашраф Гани недавно выдвинул в Женеве "Программу мира для Афганистана".
В 2018 году пользователей интернета больше всего интересовали спорт, пожар в "Зимней вишне" и новая Lada Granta.
Профильный департамент Министерства культуры страны в попытках спасти всемирно известный мавзолей повысил стоимость входного билета.
Россия сместила Великобританию на третье место.