Россия заняла второе место в мире по продажам оружия

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) пришел к выводу, что РФ впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия, пишет РИА Новости.

По информации учреждения, общая доля реализации вооружений, которые производятся десятью российскими компаниями из всемирного списка топ-100, в прошлом году составила 9,5%.

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Как отметил старший научный сотрудник Симон Веземан, с 2011 года российские компании значительно увеличили объемы продаж выпускаемых ими вооружений.

Исследователь пояснил, что рост происходил в рамках программы модернизации вооружения в России. Общие продажи десятью российскими компаниями из топ-100, по версии института, увеличились на 8,5% за 2017 год.

С 2002 года второе место в глобальных продажах занимала Великобритания, в опубликованном в понедельник рейтинге она переместилась на третье место с долей в 9%. Доминируют в этой сфере США, на долю которых приходится 57%.

Необычным для опубликованного рейтинга стало то, что впервые в десятку крупнейших производителей вооружения вошел российский "Алмаз-Антей", выпускающий продукцию для ПВО и ПРО. Эта корпорация с 13-го места в 2016 году переместилась на десятое в 2017-м.