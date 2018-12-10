Власти Индии пытаются спасти Тадж-Махал от наплыва туристов

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Стоимость посещения мавзолея-мечети Тадж-Махал в Агре повысилась на 200 рупий (около трех долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Археологического управления Индии Васанта Кумара Сварнкаара.

Дополнительная плата будет взиматься с желающих попасть в главное помещение мавзолея, где находится могила правителя Империи Великих Моголов Шах-Джахана и его супруги Мумтаз. Итоговая стоимость входного билета для индийских граждан составит 250 рупий (3,5 доллара), для иностранных — 1,3 тысячи рупий (18,5 доллара).

TAUSEEF MUSTAFA / AFP Тадж-Махал — мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия

Как заявили РИА Новости в Министерстве культуры Индии, ожидается, что данное решение позволит ограничить количество посетителей Тадж-Махала: его внутреннее убранство продолжает разрушаться из-за непрекращающегося наплыва туристов.

"Изначально даже планировалось ввести систему с двумя билетами, чтобы спасти Тадж-Махал от столь огромного числа посетителей", — рассказал представитель министерства.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Вид на Тадж-Махал в городе Агра.

Тадж-Махал был построен в середине XVII века по приказу могольского императора Шах-Джахана в честь его супруги Мумтаз, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Мавзолей является "визитной карточкой" страны и самым известным ее памятником.