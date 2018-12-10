15:56 10 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Дворец Тадж-Махал в городе Агра.

Власти Индии пытаются спасти Тадж-Махал от наплыва туристов

© Sputnik / Сергей Мамонтов
В мире
Получить короткую ссылку
64 0 0

Профильный департамент Министерства культуры страны в попытках спасти всемирно известный мавзолей повысил стоимость входного билета.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Стоимость посещения мавзолея-мечети Тадж-Махал в Агре повысилась на 200 рупий (около трех долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Археологического управления Индии Васанта Кумара Сварнкаара.

Дополнительная плата будет взиматься с желающих попасть в главное помещение мавзолея, где находится могила правителя Империи Великих Моголов Шах-Джахана и его супруги Мумтаз. Итоговая стоимость входного билета для индийских граждан составит 250 рупий (3,5 доллара), для иностранных — 1,3 тысячи рупий (18,5 доллара).

Тадж-Махал — мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия
TAUSEEF MUSTAFA / AFP
Тадж-Махал — мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия

Как заявили РИА Новости в Министерстве культуры Индии, ожидается, что данное решение позволит ограничить количество посетителей Тадж-Махала: его внутреннее убранство продолжает разрушаться из-за непрекращающегося наплыва туристов.

"Изначально даже планировалось ввести систему с двумя билетами, чтобы спасти Тадж-Махал от столь огромного числа посетителей", — рассказал представитель министерства.

Вид на Тадж-Махал в городе Агра.
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Вид на Тадж-Махал в городе Агра.

Тадж-Махал был построен в середине XVII века по приказу могольского императора Шах-Джахана в честь его супруги Мумтаз, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Мавзолей является "визитной карточкой" страны и самым известным ее памятником.

По теме

Не только Тадж-Махал: что связывает Индию и Узбекистан
Мирзиёев с супругой посетили символ Индии - Тадж-Махал
Теги:
туристы, Индия, Тадж-Махал



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина говорит по телефону, фото из архива
    На связи!

    Представители министерств России и Азербайджана уверены, что смогут существенно снизить стоимость звонков в роуминге для жителей двух стран.

  • Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Визовый компромисс

    Глава МИД Беларуси заявил, что Минск и Москва нашли компромисс относительно взаимного признания виз.

  • Кадр из фильма Меня Зовут Махаз. Режиссер Инар Нармания
    Международное признание

    Фильм Инара Нармания "Меня зовут Махаз" победил в номинации "Лучший режиссер короткометражного фильма" на фестивале кино в Архангельске.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
Праздник к нам приходит: Санта-Клаусы заполонили центр Нью-Йорка
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054