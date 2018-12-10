Смерть великана: в Австралии скончался кенгуру-качок

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Кенгуру Роджер, прославившийся благодаря своему идеальному телосложению и огромному размеру, скончался в возрасте 12 лет.
О гибели животного сообщил Крис Барнс, владеющий приютом для осиротевших, оставленных и больных кенгуру в Австралии.
"К сожалению, Роджер скончался от старости. Он прожил прекрасную долгую жизнь и был любим миллионами людей по всему миру. Мы всегда будем любить тебя и скучать по тебе, Роджер", - написал Барнс на странице приюта в Facebook.
Барнс подобрал Роджера в 2006 году. Он обнаружил детеныша, когда тот сидел на обочине дороги рядом со своей мертвой матерью. Со временем Роджер вырос в огромного кенгуру ростом в два метра. Он стал знаменитостью благодаря идеальному телосложению: многие интернет-пользователи называли Роджера "король кенгуру" или "Шварценеггер" и восхищались его мускулами.
Как рассказал Барнс, Роджер жил в специально построенном для него убежище с двумя женами, Эллой и Эбигейл, и умер от старости.
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Roger ❤️ 💪🏽 When Roger was alpha boss male his height when standing was about 2 metres (6ft 7) - same height as me. The clucking noise he is making is telling me to get away from his lady kangaroos. And the red on his neck is a scent that males rub onto trees etc to mark their territory.