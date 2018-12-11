Ответ "желтым жилетам": Макрон ввел во Франции чрезвычайное положение

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Во Франции объявлено чрезвычайное экономическое и социальное положение.

Об этом во время телеобращения к нации сообщил президент Эммануэль Макрон.

Глава государства осудил насилие, к которому прибегали во время протестов демонстранты, однако признал, что их возмущение ситуацией в стране понять можно, сообщает портал L'Obs.

"…Мы хотим построить Францию достоинства, Францию работы, Францию, где наши дети будут жить лучше нас. Это не может быть осуществлено кроме как при помощи лучших школ, университетов, образования, которое научит молодых, что они могут жить свободно и работать", - сказал президент.

Макрон пообещал гражданам, что минимальный размер оплаты труда в стране будет увеличен на 100 евро в месяц с 2019 года. Таким образом, он вырастет в среднем до 1300 евро.

Среди других мер, предложенных французским президентом, - выплата предприятиями годового бонуса своим сотрудникам, отмена повышения отчислений на обязательное социальное страхование пенсионеров, получающих меньше двух тысяч евро.

Глава государства также напомнил, что во Франции был отменен налог на богатство и он не настроен его возвращать.

Массовые протесты во Франции из-за роста цен на бензин продолжаются с середины ноября и собрали более 125 тысяч человек, 4 тысячи из которых задержаны.

Если сначала бастующие требовали отмены повышения топливных налогов, то потом акцент сместился на недовольство властью и общим экономическим положением. Теперь участники акций требуют отставки Макрона.