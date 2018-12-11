Заоблачная роскошь, или Лучшие друзья "Боингов" - это бриллианты

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Блогер Сара Шакил выложила в Instagram снимок борта авиакомпании Emirates, обшивка которого усыпана драгоценностями. В тот же день фото появилось в официальном профиле Emirates в Twitter.

Presenting the Emirates ‘Bling’ 777. Image created by Sara Shakeel 💎💎💎 pic.twitter.com/zDYnUZtIOS — Emirates Airline (@emirates) 4 декабря 2018 г.

"Представляем наш Emirates Bling 777. Изображение сделано Сарой Шакил", — написали в посте представители компании.

Пользователи вместо восхищения стали оставлять гневные комментарии под фотографией. Они написали, что возмущены излишней роскошью, и отметили, что эти деньги можно было потратить на куда более важные вещи.

Нашлись и те, кто усомнился в подлинности кадра. Они посчитали, что огромное количество блесток – это не что иное, как работа в "Фотошопе".

Впрочем борцы с расточительностью действительно могут с облегчением выдохнуть – ни один самолет не пострадал при публикации этого фото и ни один бриллиант не был потрачен впустую.

Сара Шакил – художник, в коллекции которого есть уже десятки виртуозно обработанных снимков с использованием блесток. Например, "бриллиантовый" картофель фри, мороженое в рожке и даже растяжки на собственных бедрах.