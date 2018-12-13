15:02 13 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Тонна шоколада вытекла на улицу в Германии и замерзла

Каток из шоколада, или Как лакомство привело к жуткому затору в Германии

© Фото: пожарной службы города Верль
В мире
Получить короткую ссылку
6710

Проезжую часть города Верль перегородила шоколадная "плитка" площадью 10 квадратных метров. Она и стала причиной "сладкой" пробки.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Тонна шоколада вытекла на улицу в городе Верль на западе Германии и замерзла, образовав "плитку" площадью около десяти квадратных метров. Об этом говорится на сайте пожарной службы города.

Утечка произошла на фабрике DreiMeister 10 декабря.

"Работники местной шоколадной фабрики обнаружили, что один из резервуаров переполнился и около тонны жидкого продукта вытекло за ворота", - говорится в сообщении пресс-службы.

© Фото пожарной службы города Верль
Тонна шоколада вытекла на улицу в городе Верль

На место происшествия прибыли пожарные. В течение нескольких часов с помощью лопат и силы мышц они чистили улицу. А жители городка, возвращавшиеся домой по дороге мимо шоколадной фабрики, несколько часов стояли в пробке, наслаждаясь сладким ароматом.

По словам директора фирмы Маркуса Лаки, если бы такая авария произошла незадолго до Рождества, это стало бы катастрофой.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Манвел Григорян
    Будет сидеть!

    Суд отказался освобождать бывшего замминистра обороны Армении под залог в 41 тысячу долларов.

  • Горные лыжи
    С миру по нитке

    Лучшая латвийская горнолыжница начала публичный сбор средств, которые помогут ей полноценно провести наступивший сезон.

  • Электренай ТЭС
    До лучших времен

    В Литве решили остановить работу восьмого блока крупнейшей в стране тепловой электрической станции в Электренае.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Операция космонавтов по обследованию обшивки Союза МС-09
Российские космонавты обнаружили отверстие в корабле "Союз МС-09"
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054