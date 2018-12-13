Каток из шоколада, или Как лакомство привело к жуткому затору в Германии

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Тонна шоколада вытекла на улицу в городе Верль на западе Германии и замерзла, образовав "плитку" площадью около десяти квадратных метров. Об этом говорится на сайте пожарной службы города.

Утечка произошла на фабрике DreiMeister 10 декабря.

"Работники местной шоколадной фабрики обнаружили, что один из резервуаров переполнился и около тонны жидкого продукта вытекло за ворота", - говорится в сообщении пресс-службы.

© Фото пожарной службы города Верль Тонна шоколада вытекла на улицу в городе Верль

На место происшествия прибыли пожарные. В течение нескольких часов с помощью лопат и силы мышц они чистили улицу. А жители городка, возвращавшиеся домой по дороге мимо шоколадной фабрики, несколько часов стояли в пробке, наслаждаясь сладким ароматом.

По словам директора фирмы Маркуса Лаки, если бы такая авария произошла незадолго до Рождества, это стало бы катастрофой.