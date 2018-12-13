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Упал и отжался посреди дороги: кыргызстанец удивил автомобилистов

© Sputnik / Виталий Белоусов
В мире
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Правоохранительные органы преследовать молодого человека не собираются, так как его действия не мешали движению ни машин, ни пешеходов.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Автолюбители в Бишкеке были удивлены, когда неизвестный молодой человек прямо перед их машинами на пешеходном переходе упал на асфальт и стал отжиматься.

Это произошло накануне, 12 декабря, на пересечении улицы Исанова и проспекта Чуй.

Пользователь Twitter на своей странице опубликовал ролик, где молодой человек с белой маской на лице отжимается на пешеходном переходе. Запись была снята регистратором одной из машин.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, в пресс-службе Главного управления внутренних дел города пояснили, что за данное действие парня наказать нельзя, так как его действия не мешали движению пешеходов и автомобилей.




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