Упал и отжался посреди дороги: кыргызстанец удивил автомобилистов

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Автолюбители в Бишкеке были удивлены, когда неизвестный молодой человек прямо перед их машинами на пешеходном переходе упал на асфальт и стал отжиматься.
Это произошло накануне, 12 декабря, на пересечении улицы Исанова и проспекта Чуй.
В центре Бишкека парень изнасиловал зебру!!!— Егор (@borisov103) 12 декабря 2018 г.
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Пользователь Twitter на своей странице опубликовал ролик, где молодой человек с белой маской на лице отжимается на пешеходном переходе. Запись была снята регистратором одной из машин.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан, в пресс-службе Главного управления внутренних дел города пояснили, что за данное действие парня наказать нельзя, так как его действия не мешали движению пешеходов и автомобилей.