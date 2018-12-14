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Как китайцы превратили тараканов в бизнес

© Фото: vice
В мире
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В Поднебесной научились вскармливать отходы тараканам для разрешения мусорного кризиса.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Перед властями Китая весьма остро встала проблема с мусором. Например, в прошлом году только жители Пекина произвели более 9 миллионов тонн пищевых отходов. Городские свалки перестали вмещать такие объемы, и эта цифра будет только расти.

В связи  с этим в Китае начали создавать "тараканьи фабрики", на которых насекомые съедают органический мусор, сообщает Vice.

Девушка с насекомым в руке
SAEED KHAN / AFP
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На фабрике в городе Цзинан тараканы съедают по 50 тонн мусора в сутки. После смерти тараканов отправляют на корм домашнему скоту, который запрещено кормить обычными пищевыми отходами во избежание вспышки африканской чумы.

Китайские предприниматели намерены увеличить число «тараканьих ферм» из-за их низкой себестоимости.

Власти КНР намерены строить подобные предприятия по всей стране.




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