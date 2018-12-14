Будто фея: Трамп рассмешил интернет своим способом бросать монетку

Пользователи обсуждают видеоролик со спортивного матча по футболу, на котором присутствовал американский президент.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Американский президент в очередной раз насмешил американцев и весь мир.

На опубликованном в Twitter видеоролике перед началом футбольного матча между командами военных вузов Дональд Трамп подкидывает в воздух монетку для жеребьевки.

Получилось это у главы государства очень забавно.

What the hell kind of coin toss is that @realDonaldTrump????? pic.twitter.com/oe4xtnwNvR — Wad (@WadyPhoto) 8 декабря 2018 г.

Пользователи Сети наперебой его комментируют.

"Словно Фея разбрасывает волшебную пыль", - написал один из них.

Другой подметил, что, судя по движениям президента, он выпустил на волю почтового голубя.

Третий уверен, что американский президент тренировался всю неделю.

Еще один съязвил, что, скорее всего, Трамп подкинул монетку в 10 центов, а вот если бы она была номиналом в 25 центов, то он ее непременно украл.