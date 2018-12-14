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"Яндекс" что-то знает: в Сети появилась дата смерти Петра Порошенко

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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В интернет-компании объяснили, что данные для карточки объектного ответа в поиске "Яндекс" берет из открытых источников, выступая лишь агрегатором внешней информации.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Поисковая система "Яндекс" по запросу о президенте Украины Петре Порошенко в блоке "Дополнительная информация по запросу" выдала результат, согласно которому он "умер" 11 декабря 2018 года.

Фото: Яндекс
В поисковой системе "Яндекс" появилась "дата смерти" президента Украины

Пресс-служба интернет-компании пояснила для РИА Новости, что поисковая система использовала данные открытых источников, где была указана "дата смерти" президента Украины Петра Порошенко, то есть поисковик выступил лишь как агрегатор информации.

Обратил внимание на это один из пользователей, который для своих нужд искал данные украинского лидера в "Википедии".

Отметим, что в настоящее время данные о смерти Порошенко в "Википедии" отсутствуют.




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