Победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2018" стала филиппинка - фото

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", финал которого состоялся в понедельник в Бангкоке, стала участница от Филиппин Катриона Грэй.

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Россиянка Юлия Полячихина, костюмы которой были отмечены публикой и ведущими конкурса, как одни из лучших, выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал рано утром в понедельник.

Международный конкурс красоты проводится с 1952 года и считается одним из самых престижных в мире. В этом году в мероприятии участвовали девушки из 94 стран мира.