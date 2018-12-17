12:39 17 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2018" стала филиппинка - фото

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
Получить короткую ссылку
130 0 0

Красавица получила корону из рук победительницы прошлого года Деми-Ли Нель-Питерс.

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", финал которого состоялся в понедельник в Бангкоке, стала участница от Филиппин Катриона Грэй.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

@missuniverse - And your new Miss Universe is.... PHILIPPINES! 🇵🇭 #MissUniverse

Публикация от Miss Universe 2018 (@miissuniverse2018)

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Россиянка Юлия Полячихина, костюмы которой были отмечены публикой и ведущими конкурса, как одни из лучших, выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал рано утром в понедельник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

PHILIPPINES IS MISS UNIVERSE 🇵🇭 . . . #catrionagray #missuniverse2018 #missuniverso #missuniverse #missphilippines

Публикация от Miss Universe 2018 (@miissuniverse2018)

Международный конкурс красоты проводится с 1952 года и считается одним из самых престижных в мире. В этом году в мероприятии участвовали девушки из 94 стран мира.

Теги:
Филиппины, Таиланд, конкурс красоты



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Александр Лукашенко и Борис Ельцин, 1998 год
    Вот никаких и не читайте!

    Александр Лукашенко рассказал, как Борис Ельцин учил его не читать газеты и не реагировать на критику в медиа.

  • Компьютер
    Интеллектуальный тонус

    О том, как тренировать память и зрение, что делать, чтобы держать мозг в тонусе и как изучать иностранные языки, читайте в материале Sputnik.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Лаборатория
    Прорыв в науке

    Группа молдавских физиков разработала новый наноматериал, который может спасти жизни.

  • Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
    Кто кого?

    Эксперты американского военного журнала National Interest написали сценарий неядерной войны между НАТО и Россией на территории Балтии.

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Гробница возрастом 4400 лет
В Египте нашли гробницу возрастом 4400 лет
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054