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Собака породы чихуахуа

Храбрый малыш: как чихуахуа спас хозяйку от хищника

Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Хищник набросился на женщину, когда та гуляла со своим питомцем. Однако чихуахуа развенчал миф о том, что все маленькие собачки трусливы.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Историю о том, как в маленьком тельце может помещаться храброе сердце, поведало на своих страницах издание News4SA.

Инцидент произошел в Пенсильвании, когда Мелинда ЛеБаррон выгуливала свою собаку (помесь чихуахуа) по кличке Медведь.

Собака и медведи
© Ruptly .
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51-летняя женщина даже не успела опомниться, как вдруг оказалась на земле, а ее пес истошно лаял. Оказалось, что женщину из леса увидел медведь и решил напасть на нее.

Хищник тащил жертву в сторону чащи, и Мелинда уже не могла сопротивляться. В этот момент ее питомец лаял, кусал медведя, взгрызался в густую шесть зверя – таким образом переключая его внимание на себя.

В какой-то момент медведь потерял интерес к своей жертве и, переключившись на собаку, погнался за ней. Лишь тогда Мелинда отползла в сторону людей и смогла позвать на помощь. Позже выяснилось, что медведь волок женщину порядка 80 метров.

Каково же было ее удивление, когда спустя какое-то время ее раненая собака вернулась домой – с поврежденными ребрами и разодранной шерстью, однако живая.




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