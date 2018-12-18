Маленький джентльмен удивил пользователей Сети

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Пользователь портала Reddit опубликовал фотографию послания, которое его друг получил от маленького мальчика в новозеландском Окленде.

"Привет. Возможно, в вашем дворе оказалось несколько мячей. Не могли бы вы перекинуть их обратно через изгородь, пожалуйста? P.S. Наверное, там еще и фрисби. Шоколадные конфеты в знак благодарности", — говорится в записке.

Эта история натолкнула некоторых пользователей на воспоминания о детстве. Один из участников форума, выросший в Окленде, рассказал, что однажды случайно забросил мяч в соседский двор, а когда пошел просить его вернуть, случайно встретился взглядом с женщиной в доме. Она немедленно закрыла занавески.

"Раньше все просто перепрыгивали через чужой забор, чтобы достать свой мяч. Если же мы не знали соседа, то сначала стучали в парадную дверь. Если никто не отвечал — мы просто заходили во двор и забирали его. Всем было все равно", — отметил другой пользователь.

Еще один считает, что на Рождество ребенку нужно подарить бумеранг.