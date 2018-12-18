Суд не сделал новогодний подарок Кокорину и Мамаеву: игроков оставят в СИЗО

По словам следователя, уже в январе 2019 года дело футболистов планируется отправить в суд для рассмотрения по существу.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в столице, сообщает РИА Новости.

"Суд постановил: решение Тверского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья Любовь Николенко.

Аналогичное решение суд вынес и в отношении двух других фигурантов.

Обвиняемые выступали перед судом по видеоконференцсвязи из одного СИЗО. До заседания молодые люди общались друг с другом и улыбались, а в ходе процесса в шутку перебивали друг друга, подсказывая неправильные ответы на вопросы судьи.

Прокурор и следователь просили оставить обвиняемых под арестом и отклонить жалобы. По словам следователя, передать дело в суд для рассмотрения по существу планируется уже в январе.

Кокорин в ходе прений попросил выпустить его из изолятора и дать "отпраздновать Новый год на воле".

"Адвокаты нашли все доказательства, которые подтверждают, что мы здесь находимся незаконно… По мне, дело уже раскрыто и закрыто. Потерпевшим нанесен легкий вред, по мне, так натянутый легкий вред", - заявил футболист.

Мамаев выразил аналогичное мнение и отметил, что одному из потерпевших – Виталию Соловчуку – он по собственной инициативе выплатил 500 тысяч рублей компенсации.

© Sputnik / Илья Питалев Кокорин с Мамаевым встретят Новый год за решеткой

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили Виталия Соловчука, который оказался водителем одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе они повздорили с главой департамента Минпромторга Денис Пака и главой НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергеем Гайсиным.

Александра Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства. Кирилла Кокорина, видимо, как самого активного участника драк, обвиняют в трех эпизодах побоев и одном - хулиганства.