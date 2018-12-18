Маньяк держит в страхе регион во Франции – кого уничтожает "серийный" убийца

Неизвестный похищает кроликов, убивает их жестоким способом и разбрасывает их тушки по земле.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Во французской деревне Минихи-Трегьер, расположенной в регионе Бретань, неизвестный массово истребляет кроликов.

Как пишет The Guardian, с марта текущего года на кроличьих фермах от рук "серийного убийцы" погибли уже более ста животных.

Убийца не оставляет улик. Однако нашлись свидетели, которые утверждают, что видели человека в шляпе и плаще.

Преступник действует по отработанной схеме: похищает кроликов из их хижин, убивает одинаково жестоким способом, а затем разбрасывает их тушки по земле.

Местные жители напуганы. Они уверены, что если убийца столь безжалостен к животным, то рано или поздно может напасть и на человека.

Поиски злоумышленника продолжаются.