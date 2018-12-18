20:44 18 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Кролик

Маньяк держит в страхе регион во Франции – кого уничтожает "серийный" убийца

© Sputnik / Виталий Аньков
В мире
Получить короткую ссылку
26 0 0

Неизвестный похищает кроликов, убивает их жестоким способом и разбрасывает их тушки по земле.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Во французской деревне Минихи-Трегьер, расположенной в регионе Бретань, неизвестный массово истребляет кроликов.

Как пишет The Guardian, с марта текущего года на кроличьих фермах от рук "серийного убийцы" погибли уже более ста животных.

Убийца не оставляет улик. Однако нашлись свидетели, которые утверждают, что видели человека в шляпе и плаще.

Преступник действует по отработанной схеме: похищает кроликов из их хижин, убивает одинаково жестоким способом, а затем разбрасывает их тушки по земле.

Местные жители напуганы. Они уверены, что если убийца столь безжалостен к животным, то рано или поздно может напасть и на человека.

Поиски злоумышленника продолжаются.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Полная концентрация: как сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии
Вышинский о том, как ему сидится в тюрьме
Вышинский: мои сокамерники — достойные люди
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054