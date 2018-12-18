Маньяк держит в страхе регион во Франции – кого уничтожает "серийный" убийца

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Во французской деревне Минихи-Трегьер, расположенной в регионе Бретань, неизвестный массово истребляет кроликов.
Как пишет The Guardian, с марта текущего года на кроличьих фермах от рук "серийного убийцы" погибли уже более ста животных.
Убийца не оставляет улик. Однако нашлись свидетели, которые утверждают, что видели человека в шляпе и плаще.
Преступник действует по отработанной схеме: похищает кроликов из их хижин, убивает одинаково жестоким способом, а затем разбрасывает их тушки по земле.
Местные жители напуганы. Они уверены, что если убийца столь безжалостен к животным, то рано или поздно может напасть и на человека.
Поиски злоумышленника продолжаются.