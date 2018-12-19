Таджичкам могут запретить носить хиджаб

Власти республики делают упор на то, что ношение сатра и хиджаба противоречит национальным традициям и культуре ношения одежды таджикскими женщинами.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Власти Таджикистана хотят законодательно запретить женщинам в хиджабе входить в государственные и частные учреждения республики.

Как сообщает Таджикское телеграфное агентство, соответствующий законопроект готовят власти Таджикистана. Инициатором его разработки является Комитет по делам женщин и семьи при правительстве.

Шабанова: ношение хиджаба – это одновременно свобода и защита женщины >>>

"В настоящее время при Национальном центре законодательства Таджикистана создана рабочая группа, которая готовит законопроект, запрещающий доступ женщинам в хиджабе и сатре во все учреждения, организации и предприятия независимо от форм собственности", - указывается в сообщении.

Это первая попытка законодательно ограничить ношение женщинами хиджаба в Таджикистане. До настоящего времени власти старались проводить разъяснительную работу среди населения, делая упор на то, что ношение сатра противоречит национальным традициям и культуре ношения одежды таджикскими женщинами.

Власти не рекомендуют носить женщинам хиджаб, сатр, бурку и другие виды мусульманской одежды и головные уборы черного цвета.

Между тем правозащитники и сами женщины, которые носят такую одежду, считают данные ограничения нарушением прав и свобод граждан.

Целомудренная красота хиджаба >>>